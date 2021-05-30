У проекті спільної заяви саміту ЄС-США, який запланований на 15 червня, є пропозиція об'єднати зусилля у протидії Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Проект заяви підготувала європейська сторона і надіслала його на погодження до Вашингтона. У ній, зокрема, міститься заклик об'єднаними зусиллями «реагувати на негативну поведінку Росії».

«Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності», – йдеться в заяві.

Крім того, пропонується тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей в рамках аналогічних підходів до Китаю.

У проекті також йдеться про те, як обидві сторони можуть подолати торговельні суперечки епохи екс-президента США Дональда Трампа, зокрема в області тарифної політики.

Наголошується, що саміт дозволить Європі і США «підтвердити тверду прихильність міжнародному порядку, заснованого на правилах, в тому числі шляхом зміцнення багатосторонніх інституцій та зміцнення співробітництва в галузі зовнішньої політики і політики безпеки для більш демократичного, справедливого, мирного і безпечного світу».

Нагадаємо, що впродовж останніх семи років Bellingcat розслідувалибільш як півтора десятка злочинів. У всіх цих випадках наш аналіз показав, що злочини були сплановані і здійснені російськими спецслужбами. Усі ці вбивства й теракти вчинені безпосередньо під керівництвом ГРУ, а виконавці отримали за них нагороди в Росії.