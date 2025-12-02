Для найпростішої годівнички, яку можна прикріпити прямо на вікно, підійдуть речі, що є майже в кожній оселі

У холодну пору року птахам стає складно знаходити їжу під шаром снігу. Тому навіть проста годівничка може допомогти їм пережити морози. Зробити її можна з підручних матеріалів буквально за кілька хвилин. Детальну інструкцію пише Gardening Know How.

Що знадобиться

пластикова пляшка або картонна упаковка від соку;

ножиці або канцелярський ніж;

присоски чи двосторонній скотч;

дерев’яна ложка, паличка або олівець для сидіння птахів;

жменя корму або суміш насіння.

Як зробити годівничку за 10 хвилин

Підготуйте основу. У пляшці чи картонній упаковці зробіть отвір, досить вирізати один широкий виріз, який стане «входом» для птахів.

Додайте жердинку. Проткніть основу наскрізь та вставте ложку чи паличку. Це стане зручним місцем, де птахи зможуть сидіти під час годування.

Надійно закріпіть. Найкраще використовувати присоски, які легко тримаються на склі. Якщо їх немає, підійде міцний двосторонній скотч. Важливо закріпити конструкцію так, щоб вона не хиталася й не падала.

Засипте корм. Усередину насипте природний корм: пшоно, овес, очищене насіння, дрібні горіхи або готову суху суміш.

Де встановити годівничку

Найбезпечніший варіант – зовнішня частина заскленого балкона або вікна. Важливо не розміщувати годівничку там, де до неї можуть дістатися коти, або біля відкритих кватирок, щоб птахи випадково не залітали у приміщення.

Що категорично не можна класти у годівничку

Деякі продукти небезпечні для птахів і можуть викликати отруєння чи серйозні проблеми зі здоров’ям. Заборонено давати:

солоні снеки;

хліб і випічку;

шоколад;

сире м’ясо;

кісточки фруктів;

запліснявіле зерно;

мед і сиропи.

Найкраще підходять якісне зерно, натуральне насіння без солі та спецій, а також спеціальні суміші для зимових птахів.