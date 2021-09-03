Форум місцевого розвитку розпочався 2 вересня у Трускавці

На Форум місцевого розвитку, який щорічно проводять у Трускавці, не запросили голів районних державних адміністрації Львівщини. 3 вересня голови усіх РДА на Львівщині виступили зі спільною заявою, в які обурилися, що на форум, який фактично присвячений місцевому самоврядуванню керівництво районів чомусь не запросили.

Форум місцевого розвитку, який організовують спільно Львівська обласна рада та асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», розпочався 2 вересня у Трускавці. Його проводять із 2016 року щорічно і, як вказано на сайті форуму, його метою є «посилення ролі місевого самоврядування в розвитку Карпатського регіону». У форумі беруть участь представники місцевої влади, бізнесу, неурядові організації та посадовці ЄС.

У п'ятницю, 3 вересня, голови районних державних адміністрації на Львівщині виступили зі спільною заявою, в якій вказали, що нікого з них на Форум місцевого розвитку не запросили.

«За яким принципом обирали учасників? Чому до участі не залучили представників районів? Особливо дивно виглядає те, що представників іноземних держав запросили, а голів РДА Львівщини – ні. Цікавою є ситуація, коли розповідають про процеси в районах, їх досягнення, якісну комунікацію та співпрацю усіх гілок влади, а по факту – ці питання обговорюють люди, котрі не мають до цього жодного стосунку», – йдеться у заяві очільників РДА, яку вони опублікували на своїх сторінках у Facebook.

Із цією заявою виступили голови всіх львівських РДА, зокрема, керівниця Львівського району Христина Замула, очільник Стрийського району Богдан Янко, голова Самбірської РДА Іван Ільчишин, голова Золочівської РДА Василь Маркевич, голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк та керівник Яворівського району Ярослав Коминський. У заяві вони також зазначили, що сподіваються, що інцидент трапився через помилку організаторів.

«Ми щиро надіємося, що дана ситуація – це лише недолуга помилка організаторів Форуму. І надалі слова відповідатимуть діям. Ми завжди готові до співпраці та обміну досвідом. Адже тільки разом можна збудувати добробут Львівщини та України загалом», – вказано в заяві голів РДА.

Голова Львівської РДА у коментарі ZAXID.NET повідомила, що не отримувала ані письмового, ані усного запрошення на форум, а про його проведення дізналася від друзів.

«Про те, що відбудеться такий форум, я дізналася від друзів, які туди їхали. Інші голови РДА також запрошенні не були, тому ми скоординувалися і виступили зі спільною заявою», – прокоментувала інцидент Христина Замула.

У прес-службі Львівської облради ZAXID.NET повідомили, що наразі не можуть прокоментувати інцидент, оскільки організатори Форуму регіонального розвитку та керівництво області перебувають на дискусійних панелях заходу.