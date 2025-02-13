Олег Боднарюк обіймає посаду голови Чернівецького окружного адмінсуду з 2009 року

За минулий рік голова Чернівецького окружного адміністративного суду Олег Боднарюк одержав понад 32 тис. грн доплати до посадового окладу. Про це повідомив Чернівецький окружний адміністративний суд у відповідь на запит «Слідства. Інфо».

Журналісти звернули увагу на багаторічного голову Чернівецького окружного адмінсуду через давній інцидент, коли суддя, спричинивши ДТП, намагався приховати свою посаду в рішенні суду. Окрім цього, у деклараціях Олега Боднарюка вказана чимала кількість майна, оформленого на самого суддю, його дружину й матір. Ідеться про сім земельних ділянок, два преміумавтомобілі та два будинки.

Зазначається, що Олег Боднарюк працює на посаді голови Чернівецького окружного адміністративного суду з 2009 року. Через рік після призначення Боднарюка в судовому реєстрі з’явилося рішення про притягнення до штрафу в 340 грн людини, що спричинила ДТП через перевищення швидкості та пошкодила ВАЗ-21013. Як зазначає PROSUD, аварію спричинив саме суддя Боднарюк, утім вирішив приховати свою посаду задля уникнення шкоди репутації.

«У Реєстрі судових рішень є дані, що Олег Васильович Боднарюк, керуючи автомобілем “Фольксваген”, не дотримався безпечного інтервалу руху й зіткнувся з автомобілем “ВАЗ-21013”, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду. Імовірно, це і є суддя Боднарюк, але у рішенні суду вказано, що він безробітній. Це поширена хитрість суддів, щоб “не світитись” у судовому реєстрі», – ідеться в повідомленні.

Як повідомили в Чернівецькому окружному адміністративному суді, у 2024 році Олег Боднарюк отримав доплати до посадового окладу у розмірі 32,4 тис. грн.

У своїй декларації за 2023 рік суддя зазначає чималу кількість нерухомості: дві земельні ділянки розміром 1 000 м2 та 737 м2 та житловий будинок площею 451,4 м2.

Наталія Боднарюк, яка є дружиною судді, володіє п’ятьма земельними ділянками площею 954 м2, 2 501 м2, 1000 м2, 1209 м2 та 21 452 м2. Суддя вказав, що дві з них дружина придбала за 4 431 грн та 7 279 грн. Також у власності дружини є нежитлова будівля з вбудованою квартирою площею 606,1 м2 вартістю 950 тис. грн, недобудована господарська будівля площею 95 м2, та автомобіль Tesla X вартістю понад 3 млн грн. Раніше ZAXID.NET писав, що дружина судді придбала авто в перший рік повномасштабного вторгнення.

Мати судді, Олександра Боднарюк також володіє автомобілем BMW X-5 за 1,4 млн грн.

Олег Боднарюк вказує, що його дружина є підприємицею. Так, у 2023 році Наталія Боднарюк заробила 1,3 млн грн, на банківському рахунку жінки – 3 247 доларів та майже 403 тис. грн.

Сам же Олег Боднарюк на посаді голови Чернівецького окружного адміністративного суду отримав понад 1,45 млн грн, серед заощаджень – 104 тис. грн.

До слова, загальні витрати на суддів у Чернівецькому окружному адміністративному суді у 2024 році становили близько 11,3 млн грн, з них 2,7 млн грн – доплати суддям.