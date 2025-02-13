Голова Чернівецького окружного адмінсуду, який приховав спричинене ДТП, отримав доплату від суду
У своїй декларації за 2023 рік суддя також зазначив чималу кількість нерухомості
За минулий рік голова Чернівецького окружного адміністративного суду Олег Боднарюк одержав понад 32 тис. грн доплати до посадового окладу. Про це повідомив Чернівецький окружний адміністративний суд у відповідь на запит «Слідства. Інфо».
Журналісти звернули увагу на багаторічного голову Чернівецького окружного адмінсуду через давній інцидент, коли суддя, спричинивши ДТП, намагався приховати свою посаду в рішенні суду. Окрім цього, у деклараціях Олега Боднарюка вказана чимала кількість майна, оформленого на самого суддю, його дружину й матір. Ідеться про сім земельних ділянок, два преміумавтомобілі та два будинки.
Зазначається, що Олег Боднарюк працює на посаді голови Чернівецького окружного адміністративного суду з 2009 року. Через рік після призначення Боднарюка в судовому реєстрі з’явилося рішення про притягнення до штрафу в 340 грн людини, що спричинила ДТП через перевищення швидкості та пошкодила ВАЗ-21013. Як зазначає PROSUD, аварію спричинив саме суддя Боднарюк, утім вирішив приховати свою посаду задля уникнення шкоди репутації.
«У Реєстрі судових рішень є дані, що Олег Васильович Боднарюк, керуючи автомобілем “Фольксваген”, не дотримався безпечного інтервалу руху й зіткнувся з автомобілем “ВАЗ-21013”, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду. Імовірно, це і є суддя Боднарюк, але у рішенні суду вказано, що він безробітній. Це поширена хитрість суддів, щоб “не світитись” у судовому реєстрі», – ідеться в повідомленні.
Як повідомили в Чернівецькому окружному адміністративному суді, у 2024 році Олег Боднарюк отримав доплати до посадового окладу у розмірі 32,4 тис. грн.
У своїй декларації за 2023 рік суддя зазначає чималу кількість нерухомості: дві земельні ділянки розміром 1 000 м2 та 737 м2 та житловий будинок площею 451,4 м2.
Наталія Боднарюк, яка є дружиною судді, володіє п’ятьма земельними ділянками площею 954 м2, 2 501 м2, 1000 м2, 1209 м2 та 21 452 м2. Суддя вказав, що дві з них дружина придбала за 4 431 грн та 7 279 грн. Також у власності дружини є нежитлова будівля з вбудованою квартирою площею 606,1 м2 вартістю 950 тис. грн, недобудована господарська будівля площею 95 м2, та автомобіль Tesla X вартістю понад 3 млн грн. Раніше ZAXID.NET писав, що дружина судді придбала авто в перший рік повномасштабного вторгнення.
Мати судді, Олександра Боднарюк також володіє автомобілем BMW X-5 за 1,4 млн грн.
Олег Боднарюк вказує, що його дружина є підприємицею. Так, у 2023 році Наталія Боднарюк заробила 1,3 млн грн, на банківському рахунку жінки – 3 247 доларів та майже 403 тис. грн.
Сам же Олег Боднарюк на посаді голови Чернівецького окружного адміністративного суду отримав понад 1,45 млн грн, серед заощаджень – 104 тис. грн.
До слова, загальні витрати на суддів у Чернівецькому окружному адміністративному суді у 2024 році становили близько 11,3 млн грн, з них 2,7 млн грн – доплати суддям.