Павло Рябікін каже, що корумповані митники поновлюються через те, що під час їх звільнення допускають порушення

Голова Державної митної служби (ДМС) Павло Рябікін вважає, що на митницю потрібні нові кадри. За його словами, загалом на митниці потрібно замінити близько 50% співробітників. Про це Рябікін розповів у коментарі «Бабелю».

За його словами, ДМС провела масове тестування працівників митниці. Загалом протестували близько 9 тис. працівників. Тестування складалось з трьох етапів: на першому визначали професійні знання, на другому – загальні здібності, на третьому – лояльність. У результаті 18% працівників не пройшли перші 2 етапи. З решти 80% до роботи рекомендували допускати тільки 55%.

Чиновник розповів, що нові кадри ДМС шукає у вишах та ветеранських організаціях АТО. За словами Рябікіна, останні дали 2500 анкет кандидатів, а після відбору залишилося 600. Надалі їх навчають в Центрі підвищення кваліфікації митниці.

Однак є й інший бік кадрової проблеми. Як йдеться в публікації, корумповані митники не йдуть навіть після звільнення, оскільки його можна оскаржити та поновитись. Як пояснив Рябікін, часто звільнення з порушенням процедури може бути частиною схеми для збереження місця.