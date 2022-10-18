Кирило Буданов вважає, що війна з російськими загарбниками має закінчитися до літа

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що до наступного літа війна Росії проти України має закінчитися, а до кінця року ще будуть значущі перемоги ЗСУ. Про це Буданов заявив в інтерв’ю «Обозревателю».

«У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися», – сказав Буданов, зауваживши, що Україна має вийти на кордони 1991 року.

Після завершення війни, за його словами, розпочнеться «дуже серйозний політичний процес», пов’язаний зі змінами в РФ – від Росії від’єднаються певні регіони, а «Москва виплачуватиме репарації». Спочатку, на його думку, стануть від’єднуватися кавказькі регіони, а потім РФ «сипатиметься».

«Та там багато територіальних проблем, «Російська Федерація» – це ж одна назва від федеративності. Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, у цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посиплеться», – переконаний Буданов.

Він також додав, що до зими повинні ще відбутися значні відвоювання наших територій українськими воїнами. На запитання, чи може це бути визволення Херсона, начальник ГУР відповів: «Я сподіваюся, що це може бути Херсон».