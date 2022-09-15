У вівторок, 13 вересня, українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, повідомив ввечері середи, 14 вересня, голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

«Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який розташований в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію місто Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка», – сказав Самойленко в ефірі національного телемарафону, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, звільнена Киселівка розташована за 25 км від Херсона.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ поки не повідомляв про встановлення українськими воїнами контролю над цим населеним пунктом.

Раніше в середу керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ взяли під вогневий контроль майже всю територію Херсонської області.

12 вересня у ОК «Південь» повідомили, що за останній час ЗСУ деокупували п’ять населених пунктів на Херсонщині: Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. Водночас Гуменюк зауважила, що про всі звільнені населені пункти військові наразі не говорять, оскільки після звільнення в них потрібно закріпитись.