Стратегію контрнаступу Україна готувала спільно із созниками ще з початку літа, але спочатку розглядала удар на іншому напрямку. Про це повідомляє The New York Times.

За словами джерел NYT, контрнаступ став можливим завдяки тривалій підготовці і комунікацій української влади із США та союзниками. Робота над плануванням контрнаступу почалася після того, як президент України Володимир Зеленський сказав своїм генералам про план «зробити відчутний крок, щоб продемонструвати, що його країна може дати відсіч російському вторгненню».

Спершу за його наказом українські військові розробили план широкого наступу на півдні, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході. Проте і українська сторона, і офіційні представники США дійшли до висновку, що такий наступ призведе до значних втрат серед військових ЗСУ.

Влітку, коли українські і американські військові тестували план широкомасштабного наступу на півдні, було виявлено, що він, ймовірно, провалиться. Ці результати доповіли Зеленському, після чого план змінився.

Замість одного великого наступу на півдні українські військові запропонували два – перший, у Херсоні, який швидше за все, потребував кількох тижнів, перш ніж отримати відчутні результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом.

США, Британія і Україна провели оцінку цього плану і всі сторони погодилися, що новий план спрацює. Водночас видання вказує, що наступ на Херсонському напрямку «ніколи не був фіктивним чи обманним».

«План, який виник під час обговорень в середині літа, значною мірою покладався на розвідку США та високотехнологічну зброю. Але американські чиновники наполягають, що заслуга в наступі повністю лежить на панові Зеленському та українських військових, які відносно невеликими силами в Харкові здобули величезну перемогу», – зазначили співрозмовники NYT.