Андрія Сазонова звільнили за невиконання контракту

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук звільнила директора державного підприємства «Дороги Прикарпаття» Андрія Сазонова. Офіційна причина звільнення - невиконання умов контракту. Відповідне розпорядження було оприлюднене на офіційному сайті ОДА надвечір в четвер, 22 липня. Звільнений директор назвав такі дії незаконними та пообіцяв оскаржити їх в суді.

Про своє звільнення першим повідомив сам Андрій Сазонов, який на сторінці сторінці ДП «Дороги Прикарпаття» у четвер, 22 липня, опублікував відео у якому йдеться про те, що о 16:30 в їхній офіс без попередження прийшли люди. Серед яких був заступник начальника департаменту розвитку громад та територій, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА Володимир Рачкевич. Він попросив зібрати працівників для повідомлення важливої інформації. Після чого зачитав розпорядження голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук про звільнення Андрія Сазонова з посади директора і одразу про призначення в.о. директора Богдана Яциковського.

За словами Андрія Сазонова, на той момент розпорядження не були опубліковані на сайті Івано-Франківської ОДА.

«Я шокований, що у 21 столітті таке може відбутися. Я розумію, що при приході нової влади йдуть пертурбації в різних структурних підрозділах, це зрештою нормально. Якщо заходить нове керівництво, воно формує нову коменду. Але я не дозволю таким методом поступати по відношенню до себе. Є інші методи. Можна було розмовляти, вести діалог», – заявив Андрій Сазонов під час брифінгу у п'ятницю, 23 липня.

Також додав, що досі не мав зауважень, щодо своєї роботи. І не розуміє як його можуть звільнити, якщо він має чинний контракт до 2025 року.

В той ж час причиною для звільнення Андрія Сазонова у розпорядженні вказно невиконання контракту. «Звільнити Сазонова Андрія Віталійовича з посади директора Державного підприємства «Дороги Прикарпаття» 22.07.2021 у зв'язку з невиконанням ним обов'язків, визначених у пункті 7 укладеного з ним контракту від 13.07.2020», – зазначено в розпорядженні.

Також на сайті ОДА є розпорядження про призначення виконуючим обов'язки директора ДП «Дороги Прикарпаття» Богдана Яциковського. Про нього відомо, що йому 36 років і народився він у місті Збараж Тернопільської області. З 2014 по 2020 рік працював заступником голови з економічного розвитку та міжнародної діяльності у Державній Комісії України по запасах корисних копалин. За інформацією Чесно, у 2019 році, будучи кандидатом від від Радикальної партії, Богдан Яциковський подарував ризи священикам. За що отримав відзнаку «гречкосійство».

У п'ятницю, 23 липня о 16:47 на сайті Івано-Франківської ОДА опубліковали інформацію про причини заміни керівництва ДП «Дороги Прикарпаття».

«Заміна керівника підприємства відбулася у межах чинного законодавства через порушення попереднім керівником умов контракту та вимог статуту підприємства. З метою належного виконання обов’язків, покладених на нове керівництво, невдовзі буде проведено аналіз та аудит фінансово-господарської діяльності ДП «Дороги Прикарпаття» за останні роки діяльності», – зазначено у повідомленні.

Проте, у повідомленні ОДА не уточнюється, які саме умови контракту порушив колишній директор Андрій Сазонов.

Зазначимо, Андрій Сазонов очолив ДП «Дороги Прикарпаття» у 2019 році з моменту його створення. Підприємство, засновником якого є Івано-Франківська ОДА, займається замовленням робіт з будівництва, реконструкції, ремонту доріг місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності.

У квітні 2021 року на своє 43-річяя Андрій Сазонов отримав найвищу нагороду Івано-Франківщини «За заслуги перед Прикарпаттям».