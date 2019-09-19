Голова ЛОДА Маркіян Мальський взявся особисто гасити підпали сухостою

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський опублікував ввечері 19 вересня короткий відеоролик, у якому він гасить палаючу суху траву автомобільним вогнегасником. «Повертався з Дрогобича і побачив, що до людей не доходить, яким чином не можна ставитись до природи», – каже на камеру Мальський і починає гасити вогонь.

Раніше Маркіян Мальський доручив усім структурним підрозділам та силовим структурам взяти на контроль ситуацію зі спаленням сухої трави в області. Прес-служба ЛОДА повідомила про це під промовистим заголовком «Маркіян Мальський оголосив війну паліям сухостою, видавши 13 доручень».

Як відомо, переважна більшість осінніх пожеж на полях зумовлена зумисними підпалами – вважається, що таким чином можна «очистити» землю і позбутися зайвого сміття чи бадилля. Проте екологи стверджують, що при спаленні з димом у повітря потрапляє багато шкідливих речовин, накопичених протягом літа. Окрім того, масове випалення трави завдає непоправної шкоди місцевій флорі і фауні.