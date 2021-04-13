Максим Козицький надіслав нардепу Бужанському книгу спогадів дивізійників

Голова Львівської ОДА Максим Козицький відреагував на заяви народного депутата від «Слуги народи» Максима Бужанського, який раніше публічно назвав його «ідіотом» і «захисником нацизму» через публікацію на сайті ЛОДА інформації про ідентифікацію решток десяти вояків дивізії «Галичина». У відповідь Козицький іронічно порадив Бужанському дізнатися трохи більше про історію дивізії «Галичина» і надіслав йому книжку спогадів колишніх дивізійників.

Народний депутат Максим Бужанський уже не вперше нападає з різкими заявами на голову ЛОДА – навіть попри те, що обоє належать до президентської партії «Слуга народу». Влітку минулого року Бужанський уже звинувачував Козицького у «легалізації нацизму» через публікацію на сайті ЛОДА новини про відзначення 77-ї річниці створення дивізії «Галичина». Тоді Козицький навіть записав з цього приводу спеціальне відеозвернення до Бужанського.

Цього разу обурення Бужанського викликала публікація на сайті ЛОДА про ідентифікацію решток десяти вояків дивізії «Галичина» і висловлення Козицьким вдячності німецькому посольству за допомогу у пошуку інформації про загиблих дивізійників. В результаті 7 квітня в ефірі проросійського телеканалу «Наш» Максим Бужанський назвав голову ЛОДА «ідіотом» і «захисником нацизму».

У відповідь Максим Козицький порадив нардепу зустрітися з іще живими дивізійниками і заявив, що надіслав йому книгу спогадів «Йшла дивізія…» під авторством Ігоря Іванькова.

«Крім того, у липні цього року на Львівщині відбудеться захід «Вшанування пам’яті українських вояків, військовиків інших національностей, полеглих у липні 1944 року під час Другої світової війни у «Бродівському оточенні». Для кращого розуміння історії пану Бужанському також буде корисно відвідати цю подію. Сподіваюсь, що він знайде достатньо сили та мужності, щоб не лише у теплих студіях говорити про дивізію, але й трохи більше почерпнути для себе у місцях, де безпосередньо творилась історія дивізії», – додав Максим Козицький.

46-річний російськомовний блогер Максим Бужанський став депутатом Верховної Ради у 2019 році від партії «Слуга народу». Українські ЗМІ неодноразово критикували його за проросійські погляди. У минулому Бужанський виступав за екс-президента Віктора Януковича і його «Партію регіонів» і не змінив своєї думки навіть після Євромайдану, яким українці, за його словами, «вбили країну». У лютому минулого року Бужанський відмовився встати під час вшанування героїв Небесної сотні у Верховній Раді.