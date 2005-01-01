Голові Львівської облради присвоїли військове звання капітана запасу

Голові Львівської обласної ради Олександрові Ганущину присвоїли звання капітана запасу. Це відбулось на апаратній нараді у Львівській ОДА у понеділок, 22 січня.
Про присвоєння чергового військового звання Олександрові Ганущину оголосив заступник головного військового комісара Львівського обласного військкомату Анатолій Бошкевич. Він також вручив Ганущину погони капітана ЗСУ.
39-річний Олександр Ганущин не служив в армії, проте отримав військову підготовку на військовій кафедрі Львівського національного університету ім. Івана Франка, який він закінчив у 1999 році, та отримав військове звання лейтенанта запасу.
У листопаді 2015 року депутати Львівської облради обрали Олександра Ганущина головою ЛОР.
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