Голові Львівської облради присвоїли військове звання капітана запасу

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 12:218283

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Голові Львівської облради присвоїли військове звання капітана запасу
фото ZAXID.NET
Олександру Ганущину (зліва) вручили погони капітана ЗСУ під час апаратної наради в ЛОДА

Голові Львівської обласної ради Олександрові Ганущину присвоїли звання капітана запасу. Це відбулось на апаратній нараді у Львівській ОДА у понеділок, 22 січня.

Про присвоєння чергового військового звання Олександрові Ганущину оголосив заступник головного військового комісара Львівського обласного військкомату Анатолій Бошкевич. Він також вручив Ганущину погони капітана ЗСУ.

39-річний Олександр Ганущин не служив в армії, проте отримав військову підготовку на військовій кафедрі Львівського національного університету ім. Івана Франка, який він закінчив у 1999 році, та отримав військове звання лейтенанта запасу.

У листопаді 2015 року депутати Львівської облради обрали Олександра Ганущина головою ЛОР.

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