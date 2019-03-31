Голова Львівської ОДА назвав Зеленського проросійським політиком

Під час виборчого марафону голова ЛОДА Олег Синютка прокоментував результати екзит-полів

Голова Львівської ОДА Олег Синютка вважає, що українці, які голосуватимуть у другому турі президентських виборів за Володимира Зеленського, обиратимуть «рускій мір». Відповідну публічну заяву Синютка зробив 31 березня під час виборчого марафону у прес-центрі «Гал-інфо» близько о 20:15.

Олег Синютка дозволив собі політичну оцінку кількох кандидатів у президенти, зокрема Володимира Зеленського, який за даними фактично всіх екзит-полів, набрав понад 30% голосів виборців. Синютка заперечив тезу ведучого марафону про те, що результат екзит-полу виявився нерадісним для представників команди Порошенка. Після цього він прирівняв Зеленського до члена «Опозиційного блоку», екс-регіонала Юрія Бойка.

«Завданням команди президента було увійти в другий тур і запропонувати українському народу альтернативу. Тому що ми сьогодні мали пул проросійських політиків. Давайте по-чесному скажемо, що Зеленський з його двоязичієм, Тимошенко з новим курсом, я вже навіть не говорю про Бойка і компанію... Це ж абсолютно зрозуміло, що ці люди, можливо, так як Бойко і Медведчук, вони відкрито не поїхали в Москву кланятись і падати на коліна, але те, що це не є проєвропейські політики - це 100%», – заявив Олег Синютка.

На думку Олега Синютки, у другому турі вибір українців стоятиме між проєвропейським та проросійським кандидатом.

«Тому у другому турі ми отримаємо вибір: проєвропейський, проукраїнський політик і інша людина, яка сьогодні отримала можливість позмагатись за посаду президента. України. Я вважаю, що це дуже добре, коли у кожного українця буде вибір: в Європу чи знову в стадо, Радянський Союз, «рускій мір», – сказав Синютка.

Нагадаємо, згідно з даними «Національного екзит-полу», у другий тур на виборах президента України виходять Володимир Зеленський (30,4%) та Петро Порошенко (17,8%).