Метт Генкок пропрацював на цій посаді 3 роки

Міністр охорони здоровʼя Великої Британії Метт Генкок пішов з посади після того, як порушив правила соціального дистанціювання, поцілувавши колегу. Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє BBC.

«Я був на зустрічі з премʼєр-міністром та подав у відставку з поста державного секретаря з питань охорони здоровʼя та соціального захисту. Я усвідомлюю, які величезні жертви принесли всі у цій країні, які принесли ви. Ті з нас, хто встановлює ці правила, повинні їх дотримуватися, і тому я повинен піти у відставку», – заявив Генкок, який пропрацював на цій посаді 3 роки.

У листі премʼєр-міністру він сказав, що уряд повинен бути чесним перед людьми. Також Генкок ще раз перепросив за «порушення інструкцій» і вибачився перед своєю сімʼєю і близькими за те, що «змусив їх пройти через це».

Британський премʼєр-міністр Борис Джонсон прийняв відставку Генкока і сказав, що йому «шкода». Замість Генкока на посаді буде колишній міністр фінансів Саджид Джавід. Він сказав, що для нього «велика честь» бути призначеним міністром охорони здоровʼя «у цей критичний час».

Скандал навколо Генкока палахнув після того, як, таблоїд The Sun у пʼятницю, 25 червня, опублікував відео, на якому одружений мініст цілує та обіймає заміжню співробітницю свого офісу Джину Коладанджело, я є директоркою з комунікацій.

відео The Sun

Після цього кілька газет повідомили, що Генкок розірвав свій 15-річний шлюб з дружиною Мартою, а торі-депутати та лейбористи закликали його звільнити.

Опозиція також вимагає розслідувати, коли саме він найняв співробітницю: до початку ймовірного роману між ними чи після. Зазначимо, що Метт Генкок одружений і має троє дітей. Його помічниця Коладанджело є дружиною Олівера Бонаса, мільйонера-засновника бренду чоловічого одягу Oliver Bonas.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці січня начальник Генерального штабу Збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вільярроя подав у відставку на тлі скандалу з позачерговою вакцинацією від коронавірусу