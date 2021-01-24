Мігель Анхель Вільярроя заперечив звинувачення ЗМІ, але все таки подав у відставку

Начальник Генерального штабу Збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вільярроя пішов у відставку через скандал у якому його звинуватили у використанні службового становища для того, щоб надати собі та своїм підлеглим вакцину від коронавірусу позачергово. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo з посиланням на лист глави Генштабу до міністерки оборони Маргарити Роблес.

Раніше низка іспанських ЗМІ написали, що керівник Генерального штабу Іспанії Мігель Анхель Вілларройя разом із високопоставленими військовими чиновниками, які перебувають під його командуванням, позачергово отримали вакцини від коронавірусу.

Як інформувало видання El Pais, Вілларройя віддав наказ вакцинувати себе та інших військовослужбовців, відряджених до Генштабу країни, попри те, що вони не входять до пріоритетної групи з імунізації населення від коронавірусу. Джерела видання вказують, що вони вже отримали перші дози вакцини BioNtech.

Своєю чергою, начальник Генштабу в листі міністру оборони заявив, що не порушував встановлених правил, слідував установленим протоколам і не користувався своїм привілейованим становищем при отриманні препарату від коронавірусу, проте все ж попросив про відставку. Очільниця Міноборони прийняла відставку.

Уперше в Іспанії начальник штабу оборони подає у відставку з часу створення посади в 1984 році. Найбільш різка зміна відбулась у грудні 1992 року, коли тодішній глава військового керівництва Гонсало Родрігес Мартін-Гранісо помер через інсульт.