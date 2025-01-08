Маск почав активно критикувати або підтримувати європейських політиків

Європейська комісія має набагато жорсткіше використовувати чинне законодавство проти американського мільярдера Ілона Маска, якого підозрюють у втручанні в європейську політику. Про це повідомило у середу, 8 січня, агенство Reuters з посиланням на слова міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро.

«Або Європейська комісія з максимальною твердістю застосовує закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або ні. І в цьому разі вона повинна подумати про те, щоб повернути право робити це країнам-членам ЄС», – сказав голова МЗС Франції.

Відзначимо, Маск почав активно критикувати або підтримувати політиків після того, як став соратником обраного президента США Дональда Трампа. Зокрема, він закликав провести нові вибори у Великій Британії та підтримав німецьку ультраправу та проросійську партію «Альтернатива для Німеччини.

6 січня президент Франції Емманюель Макрон під час виступу перед французькими послами звинуватив Маска у втручанні в європейську політику, хоча не назвав прямо його ім’я.

«Хто б міг собі уявити 10 років тому, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині», – наголосив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп призначив Ілона Маска головою нового Департаменту урядової ефективності. Він має допомогти адміністрації новообраного президента демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкові регулювання та марнотратні витрати й реструктуризувати федеральні агентства.