Голова МЗС підтримав ідею надання українського громадянства діаспорянам

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав надання подвійного громадянства представникам української діаспори. Про це очільник МЗС заявив в інтерв'ю «Українському радіо».

Нині в Канаді, США, Чехії та інших країнах є потужні українські осередки, але для цих українців немає спрощеної процедури отримання громадянства в Україні або набуття подвійного громадянства.

«Я взагалі за подвійне громадянство для таких українців і послідовно за це виступаю. Я вважаю, що ми маємо просто прописати критерії», – наголосив Клімкін.

До слова, у лютому 2019 року Павло Клімкін розповідав, що Міністерство закордонних справ працює з деякими депутатами Верховної Ради над законопроектом про подвійне громадянство (за винятком українсько-російського). Офіційно подвійне громадянство в Україні заборонене, але де-факто паспорти іноземних держав мають десятки тисяч українців.

У січні 2019 року міський голова Львова Андрій Садовий також закликав надати можливість отримати громадянам інших країн, які мають українське коріння, друге громадянство – українське. Проте винятком, на його думку, мають бути мешканці Росії.