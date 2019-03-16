Голова МЗС підтримав ідею надання українського громадянства діаспорянам
«Я виступаю за можливість подвійного громадянства для української діаспори»
Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав надання подвійного громадянства представникам української діаспори. Про це очільник МЗС заявив в інтерв'ю «Українському радіо».
Нині в Канаді, США, Чехії та інших країнах є потужні українські осередки, але для цих українців немає спрощеної процедури отримання громадянства в Україні або набуття подвійного громадянства.
«Я взагалі за подвійне громадянство для таких українців і послідовно за це виступаю. Я вважаю, що ми маємо просто прописати критерії», – наголосив Клімкін.
До слова, у лютому 2019 року Павло Клімкін розповідав, що Міністерство закордонних справ працює з деякими депутатами Верховної Ради над законопроектом про подвійне громадянство (за винятком українсько-російського). Офіційно подвійне громадянство в Україні заборонене, але де-факто паспорти іноземних держав мають десятки тисяч українців.
У січні 2019 року міський голова Львова Андрій Садовий також закликав надати можливість отримати громадянам інших країн, які мають українське коріння, друге громадянство – українське. Проте винятком, на його думку, мають бути мешканці Росії.