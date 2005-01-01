Голова МЗС Угорщини звинуватив Україну в підготовці нових обмежень щодо нацменшин

Угорщина побачила підготовку нових «обмежень» прав нацменшин в Україні

Голова МЗС Угорщини Петер Сійятро вимагає, щоб Україна відмовилася від дубляжу вистав і газет нацменшин українською мовою. Відповідну заяву розміщено на сайті зовнішньополітичного відомства Угорщини, інформує «Інтерфакс-Україна».

За словами Сійятро, Україна начебто планує внести зміни до свого законодавства, які приведуть до нових обмежень прав національних меншин.

«Замість того, щоб пом'якшити конфлікти, Україна зробила подальші пропозиції щодо обмеження використання мови і громадянства. Наприклад, буде обов'язковим показувати український переклад діалогів під час постановок театру, а угорські газети також публікуються двома мовами», – сказав Сийярто.

Він також заявив, що «ситуація має надзвичайно серйозний характер, якщо брати до уваги той факт, що ніхто всерйоз не сприйняв небезпеку, яку створює закон про освіту в Україні».

«Уряд Угорщини виступить проти останніх заходів з тією ж наполегливістю, як і проти закону про освіту», – додав міністр.

Як інформував ZAXID.NET, 8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, меншин та іншими мовами. Згідно з ним комісія не підтримала закиди Угорщини щодо українського освітнього закону. Однак Угорщина заявила про підтримку Венеціанською комісією позиції саме Будапешта.

Угорщина різко розкритикувала українську реформу освіти. Вона містила в тому числі норму про перехід на українську мову всіх учнів з переходом у середню школу (мова йде про нацменшини). Будапешт заявив, що блокуватиме євроінтеграційні прагнення України в зв'язку з цим.