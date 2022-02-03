Андрій Єрмак отримав позитивний результат тесту на коронавірус

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це посадовець повідомив у Facebook.

«Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги», – повідомив Єрмак.

За даними джерел «Української правди», заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі. Прес-секретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на ковід кілька днів тому.

Зазначимо, що Єрмак захворів на коронавірус вдруге. 9 листопада 2021 року Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський захворів на коронавірус, також на Covid-19 захворів голова ОПУ Андрій Єрмак. 23 листопада 2021 року вони заявили, що повністю одужали.