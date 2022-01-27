У Парижі увечері в середу, 26 січня, закінчилася зустріч радників лідерів країн «нормандської четвірки» – України, Росії, Франції та Німеччини. На ній усі сторони підтримали припинення вогню на Донбасі попри розбіжності з інших питань. Спільна заява з цього приводу опублікована на сайті президента Франції.

Як заявив після зустрічі її учасник від України, голова Офісу президента Андрій Єрмак, цю зустріч можна вважати «реанімацією» Нормандського формату після саміту лідерів у Парижі 9 грудня 2019 року. Єрмак заявив, що спільна заява-комюніке сторін стала першою з грудня 2019 року, яку вдалося погодити спільно всім чотирьом сторонам.

Крім того, головним питанням на дискусіях виступило дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, ухваленого в липні 2020 року. Сторони домовились, що потрібно стежити за дотриманням «режиму тиші», зокрема через механізм ОБСЄ.

За його словами, хоча між сторонами існує багато протиріч на трактуванні Мінських угод, але вони погодились домовлятися далі.

У свою чергу, радник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак заявив, що, на думку російської делегації, Україні потрібно вести прямий діалог з представниками російських незаконних формувань на Донбасі, однак українська сторона відмовилась навіть розглядати це питання.

«Сьогодні взагалі не відбувається діалог, на багаторазові пропозиції Донбасу немає ніякої реакції України, ані відповіді “так”, або “ні”. Тому Росія попросила взяти паузу до отримання конкретних пропозицій щодо виконання Мінських угод. Діалог, який має тривати вже 7 років [між Україною та російськими бойовиками на Донбасі] ми до цього навіть не приступали!» – сказав Козак, якого процитувала «Українська правда».

За його словами, питання проведення саміту лідерів держав-учасників Нормандського формату не порушували через, мовляв, засадничі розбіжності в позиціях сторін. Зокрема, перед тим, як зустрічатися лідерам «Нормандії», Росія вимагає від України визнати автономність Донецької та Луганської областей у Конституції та провести вибори.

Також Козак продовжував повторювати тези російської пропаганди, що на Донбасі є «внутрішній конфлікт» України та вдавав, ніби Росія не веде війну проти України.