Партія Володимира Путіна «Єдина Росія» ініціювала звернення до керівництва держави з проханням розпочати постачання військової продукції бойовикам на окупованій території Донбасу. Про це йдеться у зверненні партії.

За словами голови фракції «Єдина Росія» у Держдумі Володимира Васильєва, з цього питання проведені консультації в Раді Держдуми, у фракції і в партії, у зв’язку з чим ухвалили рішення звернутися до керівництва країни з проханням «допомогти» бойовикам «ЛНР» і «ДНР» постачанням військової продукції.

Васильєв пояснив це тим, що Україну «накачують ракетними комплексами, гранатометами, іншими боєприпасами».

До цього про постачання озброєння говорив секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак. Він заявив, що Росії «просто необхідно» надати «ДНР» і «ЛНР» допомогу «у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності».

До слова, 19 січня депутати російської Держдуми від «Комуністичної партії РФ» внесли проект звернення до Путіна з проханням визнати «ЛНР» та «ДНР».

За їх словами, це створить підстави «для забезпечення гарантій безпеки та захисту цих народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік». А ще, як вважають у КПРФ, це нібито «допоможе зміцненню миру і регіональної стабільності та започаткує процес міжнародного визнання обох держав».

У Кремлі згодом відповіли, що відреагують на таку пропозицію вже після того, як рішення ухвалить Держдума.