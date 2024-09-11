Голова Перемишлянського районного суду Львівської області Олександра Гуняк оприлюднила свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олександра Гуняк отримала 1,1 млн грн зарплати. Суддя проживає з двома дітьми і декларує лише власні доходи. Заощадження голова суду зберігає переважно готівкою: 10 тис. євро та 6 тис. доларів станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості у Олександри Гуняк є дві квартири у Львові (75 м2 та 37,5 м2 – друга у співвласності із Віктором Гуняком). Суддя може користуватись також земельною ділянкою, житловим будинком (232 м2), а її діти також квартирою (73,7 м2) у Перемишлянах.

Власного авто Олександра Гуняк не має, проте із 2023 року декларує право користуватись машиною Volkswagen Polo (2016 року випуску), яка належить Святославу Паздерському.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.