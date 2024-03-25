Голова СБУ розповів, як загинули воєнні злочинці на підконтрольній РФ території

Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно не підтвердив, що до ліквідації колишнього народного депутата Іллі Киви та пропагандиста Владлена Татарського причетна СБУ. Втім, в ефірі телемарафону «Єдині новини» у понеділок, 25 березня, розкрив деякі подробиці цих подій.

Під час інтерв’ю ведуча телеканалу ICTV Олена Фроляк запитала Василя Малюка чи причетна СБУ до ліквідації Іллі Киви, Владлєна Татарського та Олега Царьова. Голова СБУ відповів, що не може підтвердити це офіційно, але запитання «поставлене за адресою».

Василь Малюк наголосив, що колишній народний депутат Ілля Кива тривалий час працював на Росію. В Україні він збирав та передавав інформацію для ФСБ, а потім виїхав до РФ, де продовжив просувати наративи Кремля. Ілля Кива, причетний до підготовки різних диверсій проти України та ІПСО.

«Зброя калібром 9×19 мм, коротка, нарізна. Спрацювали в район грудної клітки із подальшим контрольним пострілом в голову. І він залишився назавжди поряд з місцем свого проживання в Підмосков’ї», – сказав Василь Малюк.

Російський пропагандист Владлєн Татарський воював проти України у різних незаконних збройних формуваннях. Згодом Татарський став російським «воєнкором», у своїх соцмережах він хизувався тим, що катував та ґвалтував українських військовополонених.

«У кафе в Пітєрі йому вручили статуетку його погруддя. Вона була золотистого кольору, він її взяв. Там було 400 грамів термобаричного боєприпасу. Вона спрацювала як бритва по відношенню до нього», – розповів Василь Малюк.

Також Василь Малюк згадав ще одного російського пропагандиста Захара Прілєпіна, який закликав вбивати українців. Він отримав поранення по дорозі до своєї дачі у Москві.

«По дорозі відбулось спрацювання танкової міни. В той день за кермом був його водій, також військовий злочинець, який вбивав наших громадян. Водій загинув на місці, Прилєпін був суттєво і важко поранений. Дуже травмовані були його таз та ноги і він залишився без геніталій. На все воля Божа», – сказав голова СБУ.

Крім того, Василь Малюк розповів, що генпрокурор так званої ЛРН Сергій Горенко, який сприяв засудженню до смертної кари українських військових, загинув від вибуху 800 грамів пластиду, що були закладені у його кабінет. А псевдоміністр внутрішніх справ окупованої Луганщини Ігор Корнет отримав поранення від вибуху, який стався у перукарі, куди вій прийшов поголитися.

Василь Малюк наголосив, що всі ці люди «віддають кармічні борги перед українським народом».