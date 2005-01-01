Голова СБУ розповів, як РФ використовує українських націонал-патріотів

Росія активно використовує для дестабілізації ситуації всередині України і розхитування відносин із країнами-сусідами націонал-патріотичні сили України, а члени цих організацій найчастіше навіть не здогадуються про те, що відбувається, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання про те, чи має СБУ інформацію про використання Росією для дестабілізації ситуації в Україні організацій національно-патріотичного спрямування, Грицак зазначив: «Звісно. Якщо російські спецслужби можуть використовувати офіцерів СБУ, високопосадових осіб як своїх агентів не лише для отримання інформації, а й для впливу на процеси, які відбуваються в Україні, то вони можуть використовувати і націонал-патріотичні сили».

Голова української спецслужби висловив жаль, що багато з тих, хто входять до цих організацій, «ні сном ні духом не відають, хто насправді стоїть за кулісами цієї діяльності».

За його словами, досить складно визначити, коли російські спецслужби використовують націонал-патріотів «у темну», а коли ці організації свідомо провадять діяльність на шкоду Українській державі.

«У виявленні таких громадян мають допомагати і державні органи, і суспільно-політичні об’єднання, і тоді нам буде набагато легше документувати такі злочини... Також якщо хтось із представників націонал-патріотичного середовища запідозрить свого сподвижника з партії або громадської організації в роботі на російські або інші спецслужби, він може нам повідомити, анонімно або безпосередньо, і ми обов’язково перевіримо цю інформацію», – пояснив Грицак.