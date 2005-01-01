Голова СБУ назвав затриманого шпигуна з уряду «найбільшою спійманою рибою»

Голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає перекладача прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у роботі на спецслужби Росії, найбільшою «рибою», яку спіймали за часів Незалежності через державну зраду.

«Єжов доволі велика “риба”. Мабуть, найбільша впіймана за державну зраду з початку незалежності України. І я не відкрию велику таємницю якщо скажу, що у роботі СБУ перебуває багато справ, по яких проходять громадяни України, які підозрюються у державній зраді», – сказав він в ефірі ТРК «Україна» в четвер, 28 грудня, повідомив «Укрінформ».

При цьому він зауважив, що не буде відкривати таємницю про кількість осіб. Водночас, він нагадав, що не притягуються до кримінальної відповідальності особи, що добровільно прийдуть і повідомлять СБУ про те, що вони завербовані іншою державою.

«Я користуюсь нагодою, і закликаю прийти до СБУ і зробити відповідну заяву і не отримати серйозний термін покарання», – сказав Грицак.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна очікувати гучних шпигунських викриттів, голова СБУ сказав: «Я переконаний, що так».

Нагадаємо, 20 грудня контррозвідка СБУ викрила чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії. Затриманим за підозрою у співпраці зі спецслужбами Росії виявився заступник керівника протоколу прем’єр-міністра Станіслав Єжов. Правоохоронці вважають, що Єжов повідомляв російським розвідникам дані про закордонні поїздки та переговори Гройсмана.

Єжову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи внесення застави.