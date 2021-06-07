Лариса Мудрак працювала головою наглядової ради Українського культурного фонду з 14 квітня 2021 року

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак подала заяву про відставку з посади. Про це свідчить сканкопія заяви Мудрак, яку вона написала 4 червня, повідомило у понеділок, 7 червня, «Радіо Свобода».

«З огляду на ситуацію, що склалася, та власною громадянською позицією про самовідведення чинного складу наглядової ради Українського культурного фонду прошу прийняти мою заяву на звільнення з посади голови наглядової ради УКФ за власним бажанням», – ідеться в заяві.

Водночас Мудрак наголосила, що криза розпочалася задовго до її приходу.

«Вона торкається трьох основних етапів роботи УКФ: експертного оцінювання, до якого маємо чимало зауважень та незадоволення з боку заявників, рішень дирекції та схвалення проектів наглядовою радою, останнє викликало найбільше критики. Ми зіштовхнулися з нерозумінням культурною спільнотою та заявниками того, що означає, згідно із законом, “схвалення” наглядовою радою рішення експертів, нерозумінням культурною громадськістю того, що голова наглядової ради жодних рішень самостійно приймати не може», – зазначила Мудрак.

4 червня директорка Національного музею Богдана та Варвари Ханенків Катерина Чуєва також повідомила, що залишила наглядову раду Українського культурного фонду. Її призначили туди за квотою Міністерства культури та інформаційної політики.

Лариса Мудрак пропрацювала на посаді голови наглядової ради УКФ менш як два місяці, наказ Міністерства культури й інформаційної політики України про її призначення був підписаний 14 квітня.

Хто така Лариса Мудрак

Лариса Мудрак – громадська діячка, медіаекспертка, публіцистка. Була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України.

Багато років працювала в медіасфері. У 1993–2000 роках була автором і ведучою програм української редакції Радіо Свобода: у Києві, Мюнхені, Празі, а потім знову в Києві.

Лариса Мудрак є лауреаткою загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Журналіст року в галузі друкованих ЗМІ». Представляла Україну в Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства.

Брала активну участь у багатьох культурних проєктах, зокрема, була волонтером становлення найбільшої в Україні інституції культури «Мистецький Арсенал».

До призначення в УКФ Лариса Мудрак була президенткою у Win Win Communication і СЕО в Family Business Network Ukraine, віцепрезиденткою Асоціації благодійників України.

Чим займається Український культурний фонд

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 млн грн. Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.