Сергій Корецький очолить НАК «Нафтогаз України»

Сергій Корецький переміг у конкурсі на посаду очільника правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Про це повідомив «Суспільному» голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, а також видання Forbes у неділю, 28 квітня.

Рішення про призначення Корецького головою правління «Нафтогазу» ухвалили 28 квітня. Посадовець замінить тимчасового виконавця обов’язків голови компанії Романа Чумака.

47-річний лучанин Сергій Корецький – український підприємець та провідний менеджер у нафтогазовій галузі. З листопада 2022 року обіймав посаду директора ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта». За час його головування компанії погасили заборгованості та оптимізували витрати.

До того у 2019 році заснував кавову компанію, яка охоплює мережу кав’ярень Idealist Coffee – з 2022 року каву компанії закуповує «Укрзалізниця». Раніше, з 2013 року, Сергій Корецький понад п’ять років керував мережею АЗС WOG.

У 2023 році дві його фірми оштрафували за змову на аукціоні з продажу приміщення у Луцьку. Компанії зобов’язали сплатити по 68 тис. грн штрафу.

Зазначимо, НАК «Нафтогаз» є найбільшою державною компанією, яка разом з дочірніми підприємствами виробляє понад 70% природного газу та 60% нафти в Україні. З листопада 2022 року по грудень 2024 року компанію очолював Олексій Чернишов, якого призначили міністром національної єдності. До того головою правління був колишній виконувач обов’язків міністра енергетики у 2020-2021 роках Юрій Вітренко, якого звільнили з «Нафтогазу» після року роботи.