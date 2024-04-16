Ужгородський бізнесмен Роман Сарай очолив Закарпатську обласну раду у вересні 2023 року

Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

У декларації за 2023 рік Роман Сарай вказав 279 тис. грн зарплати у Закарпатській облраді, 104 тис. грн – в УжНУ, 526 тис. грн – в очолюваних ним компаніях «Карпаттрансбуд», «Максимум» та «Ужгород П.С.Ю» та 2,1 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Також голова облради вказав, що отримав понад 9,4 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав своїм родичам – Дмитру, Мирославу та Ользі Сарай. На банківських рахунках у Романа Сарая розміщено 318 тис. грн. Ще понад 1,1 млн грн, 180 тис. доларів та 120 тис. євро він тримає готівкою.

У 2023 році голова Закарпатської облради купив 2 житлові будинки з землею у Тячеві загальною вартістю понад 1,6 млн грн та пересів на BMW X5 2020 року випуску, який належить його батькові.

Дружина очільника облради Алла Сарай у 2023 році заробила понад 1,1 млн грн в управлінні Державної судової адміністрації України в Закарпатській області та задекларувала 6 тис. грн на банківському рахунку, а також 160 тис. грн, 75 тис. доларів та 1 тис. євро готівкою.

Нагадаємо, ужгородський бізнесмен Роман Сарай очолив Закарпатську обласну раду 27 вересня 2023 року. Він є діючим депутатом облради від партії «Слуга народу». За інформацією YouControl, Роман Сарай є засновником семи компанiй, які займаються орендою нерухомості та торгівлею. Також голова облради є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри конституцiйного права та порiвняльного правознавства юридичного факультету УжНУ.