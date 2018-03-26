Голова Залізничної райадміністрації за хабар планував відпочити на Кіпрі

Ілюстративне фото готелю Louis Althea Kalamies Luxury Villas

Голова Залізничної райадміністрації Тарас Гнида, якого поліція затримала 16 березня цього року, підозрюється в отриманні 105 тис. грн, які були сплачені за його з сім’єю проживання в розкішній віллі на Кіпрі. Про це інформує антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів» з посиланням на ухвалу Галицького райсуду Львова.

З ухвали суду стало відомо, що 105 тис. грн були сплачені за поїздку Тараса Гниди та його дружини в період з 6 до 13 липня 2018 року в готель Louis Althea Kalamies Luxury Villas (Республіка Кіпр). Крім того, раніше дружина також заплатила 62,4 тис. грн за той же готель. Суд дозволив поліції тимчасовий доступ до коштів і документів відносно отримання путівки, які є в туристичної компанії, з можливістю їх вилучення.

Поліція повідомила, що хабар він вимагав та одержував за невтручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання, які працюють на території району та за працевлаштування в органи місцевого самоврядування.

Готель Louis Althea Kalamies Luxury Villas на пляжі Протарас – це вілли двох типів, на три або чотири спальні (120 або 180 кв. м), з терасами та басейнами. На cервісі Booking можна забронювати вілли зі сніданками на 6-13 липня цього року за ціною 5-8,8 тис. євро (133-232 тис. грн). У вартість не входять квитки на проїзд/переліт.

Додамо, що Тараса Гниду затримали 16 березня за підозрою в отриманні хабара. Тоді ж Львівська міська рада заявила, що на час розслідування посадовця відсторонено від роботи.

За 2017 рік Тарас Гнида задекларував понад 280 тис. грн зарплати, його дружина, яка працює головним бухгалтером в комунальному підприємстві, – ще майже 76 тис. грн. Також готівкою в голови РА було 19,7 тис. дол. та 55 тис. грн.

У власності його дружини Галини Гниди був автомобіль Toyota Camry 2013 року випуску, придбаний у тому ж 2013 році за 278 тис. грн. 19 січня цього року вона подала на сайт НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно з яким вона продала рухоме майно за 420 тис. грн, втім стала власницею Toyota Camry 2017 року випуску вартістю 762,9 тис. грн.