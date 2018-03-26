Голова Залізничної райадміністрації за хабар планував відпочити на Кіпрі

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 09:4411940

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Голова Залізничної райадміністрації за хабар планував відпочити на Кіпрі
фото Booking
Ілюстративне фото готелю Louis Althea Kalamies Luxury Villas

Голова Залізничної райадміністрації Тарас Гнида, якого поліція затримала 16 березня цього року, підозрюється в отриманні 105 тис. грн, які були сплачені за його з сім’єю проживання в розкішній віллі на Кіпрі. Про це інформує антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів» з посиланням на ухвалу Галицького райсуду Львова.

З ухвали суду стало відомо, що 105 тис. грн були сплачені за поїздку Тараса Гниди та його дружини в період з 6 до 13 липня 2018 року в готель Louis Althea Kalamies Luxury Villas (Республіка Кіпр). Крім того, раніше дружина також заплатила 62,4 тис. грн за той же готель. Суд дозволив поліції тимчасовий доступ до коштів і документів відносно отримання путівки, які є в туристичної компанії, з можливістю їх вилучення.

Поліція повідомила, що хабар він вимагав та одержував за невтручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання, які працюють на території району та за працевлаштування в органи місцевого самоврядування.

Готель Louis Althea Kalamies Luxury Villas на пляжі Протарас – це вілли двох типів, на три або чотири спальні (120 або 180 кв. м), з терасами та басейнами. На cервісі Booking можна забронювати вілли зі сніданками на 6-13 липня цього року за ціною 5-8,8 тис. євро (133-232 тис. грн). У вартість не входять квитки на проїзд/переліт.

Додамо, що Тараса Гниду затримали 16 березня за підозрою в отриманні хабара. Тоді ж Львівська міська рада заявила, що на час розслідування посадовця відсторонено від роботи.

За 2017 рік Тарас Гнида задекларував понад 280 тис. грн зарплати, його дружина, яка працює головним бухгалтером в комунальному підприємстві, – ще майже 76 тис. грн. Також готівкою в голови РА було 19,7 тис. дол. та 55 тис. грн.

У власності його дружини Галини Гниди був автомобіль Toyota Camry 2013 року випуску, придбаний у тому ж 2013 році за 278 тис. грн. 19 січня цього року вона подала на сайт НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно з яким вона продала рухоме майно за 420 тис. грн, втім стала власницею Toyota Camry 2017 року випуску вартістю 762,9 тис. грн.

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