У 2015–2020 роках посадовець був депутатом Долинської міської ради

Кабмін погодив призначення Андрія Русина заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Про це в четвер, 15 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Андрій Русин стане шостим заступником Світлани Онищук. Він вже подав НАЗК декларацію кандидата на нову посаду.

Андрій Русин є уродженцем Долини. У 2015–2020 роках був депутатом Долинської міської ради від Української республіканської партії, очолюючи комісію з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.

До призначення в ОВА Русин працював в енергетиці та оборонній сфері. У 2025 році він заробив у компанії «Укрспецсистемс» 712 тис. грн. У власності родини посадовця – будинок, дві квартири і три земельні ділянки. Андрій Русин їздить на Mercedes-Benz E 220, а його дружина – на ВАЗ 2107. Тетяна Русин працює в «Укрнафті», де у 2025 році заробила 354 тис. грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Новий заступник голови Івано-Франківської ОВА не тримає грошей на банківських рахунках. Готівкою у нього 50 тис. доларів і 300 тис. грн.