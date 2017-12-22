Голови МЗС України і Німеччини почнуть наступний рік із спільної поїздки на Донбас

СуспільствоРоман Ганкевич, 22 грудня1690

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Голови МЗС України і Німеччини почнуть наступний рік із спільної поїздки на Донбас
фото Reuters
Зігмар Габріель (ліворуч) і Павло Клімкін (праворуч)

Міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас. Про це повідомив очільник національного дипломатичного відомства на своїй сторінці у Twitter.

«Щойно поспілкувався з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас», - написав він.

Нагадаємо, раніше Павло Клімкін зауважив, що реакція представників ЄС на проблему з антикорупційними органами в Україні є «дзвіночком», але «для безвізу на сьогодні загроз немає».

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