Машини для ЗСУ від вірників, пошук житла для переселенців, які розмістилися у школах і дитсадках, затримання машиніста поїзда, який зливав дизель і продавав водіям, побиття поліцейського у Коломиї. Коротко про головні новини Івано-Франківська за 18 травня.

Автомобілі для військових від релігійних громад

Релігійні громади Івано-Франківської області за два місяці передали на передову 48 автомобілів для військових. Як зазначають в Івано-Франківській ОВА, вірники церков також активно долучилися до збору кошів на спорядження для солдатів та речі першої потреби.

Також релігійні організації облаштували у монастирях і храмах тимчасові притулки для переселенці та забезпечили їх харчуванням. За даними обласної військової адміністрації, одна Івано-Франківська єпархія Української греко-католицької церкви прийняла понад 1000 людей, Коломийська єпархія – 600.

Мешканець Прикарпаття обматюкав і побив поліцейського в автобусі

За побиття офіцера поліції в пасажирському автобусі у Коломиї прикарпатцю загрожує п’ять років ув’язнення. Чоловік завдав поліцейському кілька ударів кулаками в обличчя, погрожував йому і нецензурно лаявся. За даними правоохоронців, мешканець Прикарпаття вже вдруге скоює подібний злочин. У березні він уже був засуджений за напад на правоохоронця, одна отримав умовне покарання. Цього разу йому загрожує реальний термін.

Споживання пального зросло удвічі

Споживання пального на Прикарпатті збільшилося вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Відповідні дані озвучив директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської ОВА Сергій Подошва. За його словами, ріст споживання пального пов’язаний з тим, що російські війська пошкодили нафтобази та вплинули на логістику постачання палива.

На Прикарпатті, як і в інших регіонах України, зросли ціни на бензин і дизельне паливо. Зокрема, за даними моніторингової групи, станом на 17 травня на прикарпатських АЗС ціна за літр пального для бізнесу в середньому становила 57 грн 48 коп.

Машиніст зливав дизель із поїзда і продавав водіям на Прикарпатті

39-річний машиніст поїзда Ходорів – Івано-Франківськ зливав дизельне паливо і продавав водіям. 100 літрів краденого пального поліцейські виявили у багажнику Volkswagen, який зупинили в селі Тустань на Прикарпатті. І машиністу, і водію, в якого знайшли каністри з пальним, загрожує до восьми років позбавлення волі.

Для переселенців шукають інші приміщення замість шкіл і дитсадків

Керівництво Івано-Франківської області шукає приміщення, де можна провести ремонт і облаштувати житло для переселенців, які наразі мешкають у школах і дитсадках. Про це йшлося 18 травня на нараді голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук з головами районних державних адміністрацій і територіальних громад. Інше житло для переселенців потрібно підшукати тому, що у багатьох закладах освіти планують відновити навчальний процес. Наразі кожна громада повинна підшукати в себе приміщення, яке можна відремонтувати. Допомагати з облаштуванням житла для переселенців будуть міжнародні донори.