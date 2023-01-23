Жозеп Боррель констатував, що ЄС був надто обережним у військовій допомозі Україні

Хоча Євросоюз і прагне зберегти статус неучасника бойових дій, така обережність не повинна бути перешкодою для надання Україні всієї можливої допомоги. Про це сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Diario.

«У нас завжди було бажання уникнути ескалації, і ми завжди, допомагаючи Україні, були дуже завбачливими у збереженні статусу неучасника війни... Але допомога Україні не повинна бути цим обмежена», – сказав Боррель.

Він зазначив, що небажання розв'язувати питання з постачанням Україні важких танків було багато в чому продиктоване саме цією обережністю.

«Але коли ви бачите, як руйнують країну і вбивають мирних жителів без розбору, і що фронт стабілізувався, – що ж, ви повинні знову поставити собі це запитання [про постачання Україні зброї, якої вона потребує]», – сказав дипломат.

Він вважає, що в ситуації, що зараз склалася, Європа має піти на цей ризик і почати постачати Україні всю зброю, якої вона потребує.

Боррель вважає, що в нинішньому стані війни Україна має бути забезпечена танками, які їй потрібні, щоб вона могла не лише стримувати, але й відбивати атаки російської армії. З його слів, питання надання танків – це політичне рішення, яке досі не було прийнято в основному через небажання Німеччини. На думку Борреля, якщо рішення про надання Україні танків ухвалити не вдасться, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ.

Нагадаємо, 20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що його країна не перешкоджатиме іншим країнам надавати Україні німецькі танки. Аналогічну заяву в неділю, 22 січня, зробила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю французькому телеканалу LCI.