Головний рабин України звернувся до Путіна і решти світових лідерів із закликом не допустити війни з Україною

У середу, 26 січня, головний рабин України Моше Реувен Азман закликав Володимира Путіна не допустити повномасштабної війни з Україною. Про це йдеться у зверненні, яке Азман записав у Бабиному Яру.

Моше Азман нагадав, що 27 січня людство відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, що у минулому столітті вже сталося достатньо кривавих конфліктів і зараз потрібно зробити все, щоб не допустити початку ще однієї війни.

«Сьогодні, коли така жахлива ситуація на кордоні України та Росії, я хочу звернутися то президента Росії, до світових лідерів. Зробіть все щоб зупинити війну. Нам потрібно прибрати всі свої амбіції і прибрати все, щоб не допустити ще однієї війни», – заявив Моше Азман.

До слова, раніше помолитися за мир в Україні закликав Папа Римський Франциск. Він наголосив на тому, що той, хто переслідує власні цілі, завдаючи шкоди іншим, зневажає власне покликання людини, «бо всі ми створені братами і сестрами». Заклик Понтифіка підтримав предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав, який попросив усіх вірян 26 січня помолитися за мир в Україні. Глава ПЦУ, митрополит Епіфаній нагадав, що найважливіше – це зберігати розсудливість, не піддаватися на провокації, відкласти внутрішні другорядні суперечки перед обличчям зовнішньої загрози.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Подібні дані підтвердили Держдеп і розвідка США. За даними New York Times, біля кордонів України залишаються 100 тисю російських військових.

Спершу в Росії інформацію про загрозу нападу на Україну називали штучно створеною істерикою. Проте згодом у Росії висунули вимоги щодо «гарантій безпеки», які зокрема передбачають нерозширення НАТО на схід. Згодом Росія висунула додаткові умови, що передбачають виведення військ НАТО з частини країн, зокрема Болгарії та Румунії.Чкщо Захід не сприйматиме серйозно запропоновані Москвою «гарантії безпеки», які передбачають невступ України в НАТО, то Росія погрожує застосувати «військово-технічну альтернативу».