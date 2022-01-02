У другій половині січня і в лютому прогнозується сплеск захворювання на коронавірус в Україні. Нова хвиля ковіду буде викликане штамом «Омікрон». Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Кузіна, пік зростання захворюваності очікується в середині лютого. Він зазначив, що ефективність повного курсу вакцинації при штамі «Омікрон» дещо зменшується: відсоток зниження зараз становить близько 30%. Вондночас бустерна доза може скоротити його до 50%.

За словами головного санітарного лікаря, станом на 30 грудня було виявлено лише шість лабораторно підтверджених випадків штаму «Омікрон».

Згідно з клінічними даними, інфікування штамом «Омікрон» призводить до легкшого перебігу хвороби, ніж при штамі «Дельта». Однак цей штам передається набагато швидше ніж «Дельта».