Головний тренер донецького «Шахтаря» Фонсека зіграв у футбол з дітьми у Львові: фото

Фонсека грає у футбол з дітьми у Львові

У суботу, 18 серпня, донецький «Шахтар» зіграє матч 5-го туру УПЛ проти ФК «Львів». Команда прибула до Львова заздалегідь. Вранці гравці прогулялися Стрийським парком.

Гравці «Шахтаря» на прогулянці у Стрийському парку

У той час головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека зіграв у футбол з дітьми – учасниками проекту «Давай, грай!» на майданчику «Спортресурс» (вул. Тернопільська, 13а). Протистояли йому такі ж діти, де їм допомагав помічник Фонсеки Ігор Дуляй.

Матч так і закінчився в нічию 0:0, тож переможця протистояння визначали у серії пенальті. Фонсека та Дуляй свої спроби не реалізували.

Після матчу двоє кращих гравців отримали пам’ятні подарунки. У команді Фонсеки це виявилася дівчинка Юлія.

Всі діти, які брали участь у матчі, отримали квитки на матч проти ФК «Львів».

Усі фото: ФК «Шахтар»