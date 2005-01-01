Головного архітектора Василькова на Київщині затримали під час отримання хабара

Чиновник отрима 10 тис. доларів хабара

Працівники прокуратури і Служби безпеки України затримали під час отримання хабара головного архітектора Василькова Київської області, а також начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції міста. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Васильків. Прокуратурою АРК спільно з СБУ затримано під час отримання 300 тис. гривень начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та 10 тис. доларів головного архітектора міста», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Луценко також повідомив, що цього року суди засудили 201 особу, виявлену Генпрокуратурою, МВС та СБУ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 березня, голову Залізничної районної адміністрації Львова, затримали за підозрою в отриманні хабара. За інформацією поліції, він отримав 105 тис. грн за обіцяне сприяння у веденні господарської діяльності родичам одного із посадовців та допомогу у працевлаштуванні.