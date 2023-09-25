Правоохоронці оголосили підозру в незаконному збагаченні головному військовому комісару Дніпропетровської області, який за час воєнного стану отримав нерухомості майже на 9 млн грн, повідомив у понеділок, 25 вересня, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Правоохоронці не називають імені військового комісара, але з публічних джерел відомо, що Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) очолює Анатолій Пікало.

Як йдеться в повідомленні, правоохоронці виявили у власності фігуранта та його родини майно, загальна вартість якого значно перевищує законні доходи підозрюваного. Так, під час дії правового режиму воєнного стану начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оформив на батька дві квартири у Дніпрі, а також кілька автомобілів. Крім того, на батька військкома було зареєстровано підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м², проте до податкових органів звіти про доходи від цього підприємства не надходили.

Правоохоронці додали, що наприкінці липня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції провели обшуки за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Під час обшуків вони вилучили документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно.

«За півтора року повномасштабного вторгнення фігурант набув активів на понад 8,8 млн грн. Цей факт підтверджується і відповідним висновком НАЗК», – повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили військкому про підозру в незаконному збагаченні. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За набуття військкомом активів, вартість яких перевищує його законні доходи, йому загрожує від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, у серпні президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах. Про те, що Пікала звільнили, інформації немає.