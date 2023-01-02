Валерій Залужний назвав 2022-й роком, що увійшов у світову історію під іменем ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підсумував 2022 рік, який майже повністю Україна прожила у війні. Він відзначив здобутки української армії.

За словами Головнокомандувача, сили оборони України звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих Росією територій. Разом із звільненою Херсонщиною площа визволених територій становить 40 тис. км2.

«Насьогодні Україна продовжує стрмувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3786 км, у тому числі активна лінія фронту з агресором становить 1500 км», – зазначив Валерій Залужний.

Він додав, що впродовж 2022 року було підготовлено понад 20 тис. військовослужбовців. Допомагає Україні готувати фахівців військової справи 17 європейських країн-партнерів.

Майже 29 тис. військових ЗСУ отримали державні відзнаки, з них 160 – «Герой України».

2022 рік генерал Залужний назвав роком, що «увійшов у світову історію під іменем України та її Збройних Сил».