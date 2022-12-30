Валерій Залужний привітав українців з новорічними святами

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відеозверненні привітав українців з новорічними святами та побажав перемоги над Росією. Відповідне відеозвернення було оприлюднене в соціальних мережах ввечері у п’ятницю, 30 грудня.

«Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних – важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Залужний висловив переконання, що Україні вистачить сил здолати ворога, адже «в боротьбі народжується Нація».



«Хай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії! Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим!», – йдеться у привітанні Валерія Залужного.