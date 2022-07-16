Відзнаки військовим вручив енерал-майор Віктор Ніколюк

Військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила, що локалізується на Львівщині, а зараз воює в найгарячіших точках бойових дій, вручили відзнаки від імені Головнокомандувача ЗСУ.

«Армійці отримали ці нагороди за сумлінне виконання свого службового обов’язку у боротьбі із російською навалою. Кожен із них щодня самовіддано та мужньо захищає нашу Батьківщину від загарбників», – повідомили у прес-службі 24 бригади.

Відзнаки від імені Головнокомандувача їм вручив командир ОТУ «Північ» генерал-майор Віктор Ніколюк.

«Почесні нагрудні медалі ці воїни отримали за сумлінне та відповідальне виконання військового обов’язку в боротьбі із навалою російського ворога. Кожен із них мужньо й самовіддано захищає батьківщину від загарбників», – наголосили в ОТУ «Північ».

Також там додали, що напередодні весь особовий склад «королівської» бригади був відзначений подякою голови Верховної Ради України за мужність та відвагу під час захисту територіальної цілісності України.