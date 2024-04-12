У п’ятницю, 12 квітня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про інспекторку Львівської митниці, яку звільнили через Тік-Ток-скандал.

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Лише почало влягатися відлуння непристойно-гламурного збіговиська «Piemont. Нескорені», де під прикриттям благодійної діяльності зібралися ласі до самолюбування і фальшивих нагород «вершки» Львівщини, аж тут нова придибенція. Головну державну інспекторку Львівської митниці Юлію Дригу звільнено з роботи через прогулянку центром Львова у дорогому вбранні, яке не відповідає її офіційно задекларованим доходам.

Нечувано. Досі нічого подібного з інспекторами Львівської митниці не бувало. Зрештою Юлія Дрига сама собі винна. Вона, подібно до відвідувачів вечірки «Piemont. Нескорені», вирішила потішити власне самолюбство і похвалитися всім навколо «успішним успіхом», якого зуміла досягти на державній службі.

Отож під час шпацеру по львівській забрукованій вуличці Юлію Дригу перепинив місцевий блоґер Ніколас Карма. Можна сказати, що головну державну інспекторку митниці раптово наздогнала карма.

Отож на питання: «Скільки коштує ваш лук?», тобто ваш одяг і аксесуари, Юлія Дрига із соромʼязливим сміхом видала блоґерові Кармі всю правдоньку. І про капелюх від дизайнера Багінського за 18 тисяч гривень, і про сумку Louis Vuitton за півтори тисячі доларів, і про взуття Hermes за вісімсот доларів, і навіть про годинник Cartier за пʼять тисяч доларів. Ще можна було пожартувати, все це конфіскат контрабанди на кордоні.

Але доповнив образ інспекторки митниці милий песик породи мальтіпу на імʼя Ґуччі. В недешевого песика і повідок відповідний: двісті доларів за брендовий ремінець від дизайнерського дому Gucci. Ось вона правдива розкіш без жодного сорому. Можливо, Юлія Дрига наївно сподівалася, що її не впізнають, але сталося інакше. Вона не відповіла прямо на запитання блогера де працює, але підтвердила, що таки на державній службі. «Трошки на себе, трошки на державу», – весело відповіла працівниця митниці.

І навіть зі короткого відео у Тік-Тоk ми можемо собі уявити, наскільки «трішки» Юлія Дрига на державній службі працює саме на свою кишеню. У її декларації доходів за рік досить, щоб придбати лише половину з тих речей, які ця жінка одягнула на прогулянку містом.

Та після цієї прогулянки із державною службою довелося попрощатися. Юлію Дригу впізнав журналіст-розслідувач Тарас Середич і написав про це у своєму телеграм-каналі. Через годину інспекторку звільнили з роботи на Львівській митниці «за згодою сторін». Така блискавична реакція керівництва приємно дивує.

Водночас розуміємо, що ця історія далеко не остання у кунст-камері скандалів львівської і не тільки псевдоеліти, яка звикла безсоромно хизуватися песиками на повідку від Ґуччі, незалежно від того йде війна в нашій країні чи її нема. Бо для таких людей війна ще навіть і не починалася.