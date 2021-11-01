Світлана Ковальчук з 2006-го працювала головою сільради, а з 2018-го - заступником голови

Новою головою Малолюбашанської громади на Рівненщині стала 49-річна Світлана Ковальчук. На позачергових виборах 31 жовтня вона отримала 1288 голосів, випередивши найближчого конкурента Віталія Талащука на 547 голосів. Попередній голова громади Віктор Талащук помер від коронавірусу у листопаді 2020.

До реформи з децентралізації Світлана Ковальчук протягом 12 років була головою Малолюбашанської сільради. Після утворення громади головою обрали Віктора Талащука, який раніше був головою Костопільської районної ради Рівненської області. На місцевих виборах у жовтні 2020 Віктор Талащук одержав понад 90% голосів виборців і знову очолив громаду, а через місяць після виборів помер від ускладнень коронавірусу.

Усього на позачергові вибори голови Малолюбашанської громади зареєструвалися чотири кандидати, усі — самовисуванці. Окрім Світлани Ковальчук, яка працювала заступницею голови громади, балотувалася 46-річна секретарка сільради Алла Лемешевська, 54-річний родич померлого голови Віталій Талащук та 33-річний житель с. Мирне цієї громади Ігор Цикун.

На 20:00 31 жовтня проголосували 2746 виборців із зареєстрованих 5120. Одразу після закриття дільниці розпочався підрахунок голосів, і за кілька годин він завершився. За Світлану Ковальчук проголосували 1288 виборців, або 47% з тих, які голосували. Таким чином, вона стала новообраною головою Малолюбашанської громади. Це єдина громада на Рівненщині, у якій відбулися позачергові вибори.