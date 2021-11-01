34-річний Володимир Парасюк одружився цього року, однак не афішував свого весілля

Колишній народний депутат України зі Львова Володимир Парасюк вперше став батьком. Про це він повідомив у неділю, 31 жовтня, написавши у Facebook допис про те, що у нього народився син.

«Емоції переповнюють вже другий день. Хочеться на весь світ ділитись своєю радістю - я став татом! Ми стали батьками! Це неймовірне відчуття! Життя стало ще яскравішим!», – написав Володимир Парасюк.

Володимир Парасюк став батьком 30 жовтня

Своє одруження 34-річний Володимир Парасюк публічно не афішував, а лише змінив статус у Facebook на «одружений» в червні 2021 року. Відомо, що Парасюк одружився з львівянкою Іриною Бойко, яка є власницею агенції, яка займається організацією весіль. Саме вона і народила йому сина.

Володимир Парасюк був активним учасником Революції Гідності та у 2014 році брав участь у бойових діях на Донбасі, був командиром 4-ї роти батальйону «Дніпро-1». 2014 року його обрали до Верховної Ради в окрузі №122 у Львівській області. На виборах 2019 року планував балотуватися на цьому ж окрузі, але його не зареєструвала ЦВК.

Володимир Парасюк відомий своєю емоційною поведінкою, бійками з правоохоронцями і навіть начальником підрозділу СБУ, він також кілька разів фігурував у ЗМІ як порушник ПДР.