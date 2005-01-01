У Верховній Раді сталася штовханина між Володимиром Парасюком та працівниками держохорони

Конфлікт виник після того, як нардеп відмовився показати предмет, на який спрацював металошукач

СуспільствоВолодимир Пиріг, 22 березня11142

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У Верховній Раді сталася штовханина між Володимиром Парасюком та працівниками держохорони
фото УНІАН
Парасюк не захотів, щоб його обшукували

У Верховній Раді України стався конфлікт та штовханина між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком та представниками державної охорони через перевірку речей.

Спершу депутат та охорона сперечалися у холі парламенту. Охорона просила його пройти перевірку металошукачем, а він відмовлявся, наголошуючи, що не хоче цього робити. Після вмовлянь Парасюк все ж погодився відійти за ріг та пройти перевірку металошукачем, який спрацював на якийсь предмет у кишені депутата, повідомила агенція УНІАН.

На вимогу охорони показати, на що саме зреагував металошукач, Парасюк відмовився і намагався пройти, при цьому стикнувшись з охоронцем. Буквально одразу до місця прийшов ще один представник керівного складу охорони. Парасюк намагався вже у більш грубій формі прорватися, що спричинило невелику штовханину. Депутат так і не показав, що у нього в кишені, і в буквальному сенсі втік з першого на другий поверх та забіг до сесійної зали.

Пізніше в коментарі журналістам Парасюк прокоментував інцидент: «Я у них спитав, до якого ступеня я маю роздягнутися, щоб ви були задоволені?» Також нардеп заявив, що його, ймовірно, хотіли відправити на огляд у спецкімнату та «роздягнути до трусів», однак врешті-решт до цього не дійшло.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон, який забороняє допуск людей з будь-якою зброєю до всіх будівель органів державної влади. Зброю можна мати лише тим, хто охороняє ці будівлі. Зокрема, закон зобов’язує депутатів перед входом проходити через металошукачі.

Крім того, ще до підписання закону на вході до парламенту, через який проходять депутати, встановили рентген-стрічку, яка просвічує їхні особисті речі.

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