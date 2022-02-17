У період з 1977 до 1979 конструктори «Порше» активно працювали над спеціальною версією гоночного спорткара 935 для заводської команди

На торги потрапив один із 37 заводських спорткарів Porsche 935. Купе з опозитною «бітурбошестеркою» брало участь у гонці «24 години Ле-Мана», а тепер оцінюється у кілька мільйонів доларів. Про це повідомляє racurs.ua з посиланням на сайт аукціонного будинку Gooding & Company.

Зазначається, що в період з 1977 до 1979 конструктори «Порше» активно працювали над спеціальною версією гоночного спорткара 935 для заводської команди, причому 37 таких спорткарів також дісталися клієнтським колективам. Ці машини відрізнялися не тільки підвіскою, аеродинамікою та посиленою трансмісією, а й двигуном. Під капотом була оппозитна «бітурбошестерка».

Виставлений на торги екземпляр Porsche 935 – один із цих автомобілів. Спочатку нове авто придбала компанія Volkswagen of America, а в середині 1979-го спорткар придбав автогонщик і колекціонер Васек Полак. «Порш» навіть взяв участь у перегонах «24 години Ле-Мана» у складі Interscope Racing.

Попередньо автомобіль оцінили в 1 млн 700 дол. — 2 млн дол. За ці гроші можна купити два повнопривідні Singer Turbo Study c 450-сильною опозитною «шісткою» 3,8 або Porsche 911 RST Backdate від Rosenberger Classics зі Strosek Mega 30 на додачу.