Porsche Taycan встановив новий рекорд

Чотиридверний електричний спорткар перетнув США від Західного узбережжя до східного, зробивши рекордно короткі зупинки для підзаряджання батарей. Porsche Taycan провів «на дроті» лише дві з половиною години, що майже втричі краще за попереднє досягнення, встановлене Kia EV6.

Подорож від Лос-Анджелеса у штаті Каліфорнія, до Нью-Йорка, була прокладена через станції мережі Electrify America, через бортову програму електромобіля. Електроніка побудувала маршрут, відповідно до оптимального використання ресурсу акумулятора. Цей факт, був важливим для досягнення успіху, як і характеристики електрокара та високопродуктивні швидкісні термінали для зарядки. 350-кіловатні пристрої дозволяли надзвичайно швидко відновлювати енергію в акумуляторах.

Під час першої зупинки для підживлення електрокара, знадобилось 22 хвилини для підняття заряду з 6 до 82%. Porsche не повідомляє, скільки було зроблено зупинок на маршруті довжиною 4561,68 км, однак усю цю відстань за Taycan та його водієм Вейном Гердесом пильно стежили секунданти Книги рекордів Гіннеса, записи суддів свідчать, що Porsche Taycan витративши на заряджання 2 години 26 хвилин і 48 секунд. Для попереднього аналогічного рекорду Kia EV6 знадобилось 7 годин 10 хвилин і 1 секунда.

Автомобіль, на якому відбувався заїзд, був стандартним Taycan зразка 2020 року у виконанні Performance Battery Plus, в комплектації Premium з адаптивним круїз-контролем. Такий електрокар має повнопривідну силову установку потужністю 563 кінські сили і розвиває швидкість у 100 км/год за 3,9 секунди. В Україні базовий Porsche Taycan коштує від 2,4 мільйонів гривень.