Станіслав Віленський з Дніпра зібрав вражаючу колекцію Porsche

Мільйонер з Дніпра Станіслав Віленський зібрав вражаючу колекцію спортивних Porsche. Вона складається не тільки з сучасних моделей, але й зі справжніх класичних спорткарів.

Тривалий час про колекцію Porsche у Дніпрі знало лише обмежене коло людей, але нещодавно про неї написав фірмовий журнал Porsche Christophorus, пише сайт автоновин Toпжир. Станіслав Віленський розповів, що закохався в авто німецької марки після того, як у 2005 році у Німеччині друг дав йому покататися на Porsche 911 GT3 у 996 кузові.

Зараз у колекції українця є, наприклад, один з ранніх Porsche 901 (спочатку 911 називався саме так) з порядковим номером 473. А ще – суперкар Porsche Carrera GT і навіть єдиний в Україні Porsche 959. Підозрюємо, що саме в Дніпро везли і ультраексклюзивний Porsche 911 Gemballa Slantnose.

Всі машини у відмінному стані, їхній власник регулярно ними їздить

Повсякденне авто Станіслава Віленського - Porsche 911 GT3 991 з механічною КПП

Точний склад колекції не відомий, але з фото можна розпізнати частину Porsche.

Спорткари Porsche із колекції Станіслава Віленського: