Перевертання землі порушує її природну структуру

Восени городники часто перекопують землю, однак підготувати ділянку до нового сезону можна й без перевертання ґрунту. Альтернативою стане метод no-dig – вирощування без перекопування, за якого поверхню грядок поступово вкривають органічними матеріалами. Більше про такий спосіб пише Deccoria.

Чому варто відмовитися від перекопування

Перевертання землі порушує її природну структуру, може пошкоджувати ходи дощових черв’яків і впливати на середовище ґрунтових мікроорганізмів. Крім того, під час перекопування насіння бур’янів із глибших шарів потрапляє ближче до поверхні, де має більше шансів прорости.

Метод no-dig передбачає інший підхід: замість перекопування на землю додають компост або іншу органіку. З часом її переробляють ґрунтові організми, а поверхневий шар поступово стає пухкішим і багатшим на органічні речовини.

Як облаштувати грядку без перекопування

Нову грядку можна створити навіть на ділянці, вкритій травою. Для цього знадобиться звичайний коричневий гофрований картон без глянцевого покриття. Перед використанням зніміть скотч, скоби та інші сторонні елементи.

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Спочатку скосіть траву якомога нижче. Якщо на ділянці є пирій, берізка польова або інші багаторічні бур’яни, за можливості видаліть їхні кореневища. Потім розкладіть картон по всій поверхні, накладаючи краї аркушів один на одного приблизно на 20 см, щоб не залишалося проміжків. Ретельно змочіть картон водою.

Він перекриє доступ світла до трави й більшості однорічних бур’янів, а згодом почне розкладатися. Водночас картон не гарантує знищення всіх багаторічних бур’янів, тому їхні кореневища краще прибрати заздалегідь.

Чим наповнити грядку

Зверху вологого картону укладають органічні матеріали шарами, чергуючи сухі та свіжі компоненти. Такий спосіб нагадує приготування багатошарової страви, тому грядки й називають «лазаньєю».

До сухих матеріалів належать опале листя, солома, подрібнений картон, звичайний папір і деревна тріска. Вони містять багато вуглецю та допомагають формувати пухкий шар органіки.

Свіжа скошена трава, овочеві й фруктові очистки, кавова гуща, рослинні рештки без ознак хвороб і гній травоїдних тварин належать до матеріалів, багатих на азот. Їх додають помірно, чергуючи із сухими компонентами.

Сухі матеріали можна розкладати шарами завтовшки 5–15 см, а свіжі — приблизно 2–5 см. Кожен шар злегка зволожуйте, але не перетворюйте грядку на мокру, щільну масу. Надлишок свіжої трави може злежуватися, погіршувати доступ повітря та загнивати.

Не додавайте м’ясо, молочні продукти, жирну їжу, хворі рослини й бур’яни з достиглим насінням. Такі відходи можуть приваблювати гризунів або сприяти поширенню хвороб і бур’янів.

Як захистити грядку взимку

Після укладання органічних матеріалів накрийте поверхню соломою, сухим листям або деревною тріскою. Шар мульчі допоможе втримати вологу, захистить легкі рештки від вітру та зменшить вплив сильних опадів.

Якщо осінь і зима дуже дощові, стежте, щоб вода не застоювалася на грядці. Тимчасове водонепроникне накриття можна використовувати за потреби, але важливо не створювати умов для тривалого перезволоження.