12 червня в кіно стартує у прокаті горор-трилер «Небезпечна тварина», котрий прибуде в кінотеатри України прямісінько з Каннського кінофестивалю.

Світова прем’єра фільму австралійського режисера Шона Бірна «Небезпечна тварина» відбулася у Каннах в межах престижної паралельної програми «Двотижневик режисерів». Такий швидкий старт у широкому прокаті майже одразу після фестивальної прем’єри – це дуже нетипово для кіно. Утім, «Небезпечна тварина» – це й загалом фільм нетиповий. Розповідаємо цікаві факти про цю стрічку, котру точно не варто пропускати ані шанувальникам фільмів про акул, ані цінителям психологічних трилерів про маніяків.

Історія: дівчина проти акул і маніяка

За сюжетом серферку на ім’я Зефір викрадає і тримає на своєму човні у відкритому морі маніяк Такер, одержимий акулами. Дівчина залишиться сам на сам із найнебезпечнішою твариною океану: серійним вбивцею, котрий слідує ретельно продуманому плану, де акули – лише знаряддя розправи над невинною жертвою, яке утім… завжди може вийти з-під контролю.

Зефір зіграла Гассі Гаррісон, відома за серіалом «Єллоустоун». За словами режисера, в цієї акторки є «глибина і смуток, які підходили для образу самотньої та відчуженої Зефір, і водночас – природна привабливість, котра врівноважує темніші аспекти її героїні».

А маніяка Такера втілив Джай Кортні («Загін самогубців», «Дивергент», «Термінатор: Генезис»). Попри великий акторський досвід у гучних проєктах, Кортні раніше не отримував головних ролей у фільмах, де міг би повністю продемонструвати свій широкий акторський потенціал. І, на думку Шона Бірна, «Небезпечна тварина» стала для актора саме таким проєктом: «Такер – складний персонаж: він жахливий, але водночас – зламаний. І ця роль дала Джаю можливість заявити про себе так само, як це зробила Кеті Бейтс у «Мізері», Крістіан Бейл в «Американському психопаті» або Джек Ніколсон у «Сяйві»».

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Режисер і продюсери: майстри горорів і трилерів

Шон Бірн увірвався в кіноіндустрію 2009 року із комедійним горором «Кохані» про дівчину-садистку, котра разом із батьком викрадає і катує однокласника за те, що той відмовився йти з нею на шкільний бал. Цю зухвалу стрічку відібрали на понад двадцять міжнародних кінофестивалів і серед іншого вона отримала Приз глядацьких симпатій у категорії Midnight Madness Міжнародного кінофестивалю в Торонто. І навіть зараз рейтинг «Коханих» на Rotten Tomatoes становить 98% «свіжості», що робить стрічку однією з найвище оцінених фільмів жахів на платформі в історії.

Кадр з фільму

Наступна повнометражна стрічка Шона, «Дари смерті» (2015), розповідала про одержимість – дияволом, важкою музикою, вбивствами та образотворчим мистецтвом. І вона також підкорила і критиків, і глядачів: наразі її рейтинг на Rotten Tomatoes становить 93%.

Тож можна з впевненістю сказати, що режисер «Небезпечної тварини» справді знається на горорах і трилерах. Так само, як і продюсери стрічки. Серед яких зокрема – Браян Кавана-Джонс, Фред Бергер і Кріс Фергюсон, які, окрім іншого, працювали над цьогорічним горор-гітом «Мавпа» за Стівеном Кінгом, а також містичним трилером «Довгоніг» із Ніколасом Кейджем, який став найкасовішим незалежним фільмом 2024 року.

Знімання: відкритий океан і справжні акули

Щоб зробити фільм максимально реалістичним, режисер і продюсери «Небезпечної тварини» зробили ставку на натурні знімання, локацією яких стало Золоте узбережжя Квінсленда, Австралія.

Кадр з фільму

Команда тижнями знімала у човні у відкритому морі, а деяким акторам довелося ще й над цим морем висіти – підвішеними над водою біля човна на спеціальних кранах.

Щодо акул у фільмі – то вони також справжні. Вісім місяців кілька команд спеціалістів зі спецефектів ретельно добирали, обробляли та монтували документальні зйомки морських хижаків, щоб органічно поєднати ці кадри з ігровими зніманнями.